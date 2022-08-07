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Мирзов: «Спартак» хорошо стартовал, в последнее время такого футбола там не было

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Полузащитник подмосковных «Химок» Резиуан Мирзов высказался об успехах команды и отметил успешный старт столичного «Спартака».
Мирзов: «Спартак» хорошо стартовал, в последнее время такого футбола там не было
  • РИА Новости

«Мы выходим биться друг за друга. Каждый эпизод играем на максимуме. Можно сказать, поэтому и есть такой результат. «Спартак» хорошо стартовал. Играют в хороший, красивый футбол. Последнее время такого футбола там не было», — цитирует Мирзова «Чемпионат».

«Химки» 14 августа примут на своём поле грозненский «Ахмат». Команда Сергея Юрана (семь очков) по итогам четырёх туров занимает четвёртое место. Лидирует в чемпионате московский «Спартак» (десять очков).

Ранее Мирзов высказался о победе над «Торпедо» в матче четвёртого тура чемпионата России по футболу.

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