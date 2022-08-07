Юран — об игре с «Торпедо»: лестно слышать, что меньше «Химок» пропускает только «Зенит»

Главный тренер подмосковных «Химок» Сергей Юран прокомментировал результат матча четвёртого тура чемпионата России по футболу с «Торпедо».

«Лестно слышать, что меньше «Химок» пропускает только «Зенит». Вся команда работает на результат. Мы корректируем игру. По ходу чемпионата добавлялись игроки. С каждой игрой такие результаты дают уверенность», — цитирует Юрана «Матч ТВ».

«Химки» на своём поле одержали победу над «Торпедо» со счётом 3:1. В составе подмосковного клуба отличились Александр Руденко (15-я минута) и Александр Долгов (68-я и 72-я). У «Торпедо» мяч забил Алексей Померко (25-я).

Подмосковный клуб 14 августа примет на своём поле грозненский «Ахмат».

Ранее нападающий «Химок» Александр Долгов высказался о матче с «Торпедо».