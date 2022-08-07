Нападающий подмосковных «Химок» Александр Долгов прокомментировал результат матча четвёртого тура чемпионата России по футболу с московским «Торпедо».

«Четвёртое место — это круто. Но прошло только четыре тура. Ближе к концу посмотрим. Нет никакого секрета, мы просто выкладываемся на тренировках. Мы стараемся, чтобы потом можно было говорить о психологии», — цитирует Долгова «Спорт-Экспресс».

Он подчеркнул, что у любого спортсмена должны быть мысли только о победе.

«У меня нет личной цели. Главное, чтобы команда забивала», — заключил 23-летний форвард.

«Химки» на своём поле одержали победу над «Торпедо» со счётом 3:1. В составе подмосковного клуба отличились Александр Руденко (15-я минута) и Александр Долгов (68-я и 72-я). У «Торпедо» мяч забил Алексей Померко (25-я).

«Химки» 14 августа примут на своём поле грозненский «Ахмат». Команда Сергея Юрана (семь очков) по итогам четырёх туров занимает четвёртое место. Лидирует в чемпионате московский «Спартак» (десять).

Ранее сообщалось, что защитник «Торпедо» Илья Кутепов приступил к тренировкам в общей группе команды.