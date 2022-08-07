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Мележиков — о Салиховой: мы с ней в близком контакте, достаточно хорошо общаемся

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Генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков высказался о Зареме Салиховой, супруге владельца московского клуба Леонида Федуна.
Мележиков — о Салиховой: мы с ней в близком контакте, достаточно хорошо общаемся
  • globallookpress.com

«Я генеральный директор, мы с Заремой в близком контакте, достаточно хорошо общаемся. А влияет она или нет? Это неактуально сейчас», — цитирует Мележикова «Спорт-Экспресс».

После четырёх туров красно-белые занимают вторую строчку в турнирной таблице чемпионата России, набрав десять очков. Столько же очков заработал идущий на первом месте ЦСКА. Третий — «Зенит» (восемь очков).

Ранее Салихова прокомментировала информацию о возможном введение платы за обращение клубов в экспертно-судейскую комиссию (ЭСК) Российского футбольного союза (РФС).

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