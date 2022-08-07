Павлюченко: разговоры про чемпионство могут плохо сказаться на «Спартаке»

Бывший нападающий «Спартака» Роман Павлюченко высказался о возможном чемпионстве столичного клуба в сезоне-2022/23 Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Когда «Спартак» начинает удачно чемпионат, все начинают говорить про чемпионскую игру и чемпионского тренера. Это всегда очень плохо сказывается. Давайте выводы пока не будем делать», — цитирует Павлюченко ТАСС.

После четырёх туров красно-белые занимают вторую строчку в турнирной таблице чемпионата России, набрав десять очков. Столько же очков заработал идущий на первом месте ЦСКА. Третий — «Зенит» (восемь очков).

Ранее бывший футболист «Спартака» Владимир Быстров оценил начало сезона столичного клуба в РПЛ.