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Быстров: я всегда говорил о том, чтобы «Спартак» играл первым номером и в атаку

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Бывший футболист «Спартака» и «Зенита» Владимир Быстров оценил начало сезона столичного клуба в Российской премьер-лиге (РПЛ).
Быстров: я всегда говорил о том, чтобы «Спартак» играл первым номером и в атаку
  • РИА Новости

«Спартак» никогда меня не удивляет. Я всегда говорил о том, чтобы красно-белые играли первым номером и в атаку. Пока он будет так делать, мне это будет нравиться. Всё идёт так, как идёт, от матча к матчу. Смысл заглядывать?» — цитирует Быстрова «Спорт-Экспресс».

После четырёх туров ЦСКА лидирует в турнирной таблице чемпионата России, набрав десять очков. Столько же очков заработал идущий на втором месте «Спартак», третий — «Зенит» (восемь очков). 

Ранее известный российский футбольный тренер Александр Григорян высказался о конкуренции в таблице РПЛ.

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