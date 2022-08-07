Григорян: спешу разочаровать, очень скоро «Зенит» снова займёт первое место в таблице РПЛ
- РИА Новости
«Это всего лишь начало чемпионата, поэтому спешу разочаровать — очень скоро всё будет как обычно. Строчка под номером один — «Зенит», а уже дальше появились два таких явных претендента на второе место — ЦСКА и «Спартак». Также я бы не сбрасывал со счёта «Ростов», — цитирует Григоряна «Матч ТВ».
После четырёх туров ЦСКА лидирует в турнирной таблице чемпионата России, набрав десять очков. Столько же очков заработал идущий на втором месте «Спартак», третий — «Зенит» (восемь очков). «Ростов» занимает седьмое место (пять очков).
Как ранее заявил защитник ЦСКА Бруно Фукс, он считает, что в сезоне-2022/23 ЦСКА может завоевать чемпионство.