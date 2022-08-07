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Григорян: спешу разочаровать, очень скоро «Зенит» снова займёт первое место в таблице РПЛ

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Известный российский футбольный тренер Александр Григорян высказался о конкуренции в таблице Российской премьер-лиги (РПЛ).
Григорян: спешу разочаровать, очень скоро «Зенит» снова займёт первое место в таблице РПЛ
  • РИА Новости

«Это всего лишь начало чемпионата, поэтому спешу разочаровать — очень скоро всё будет как обычно. Строчка под номером один — «Зенит», а уже дальше появились два таких явных претендента на второе место — ЦСКА и «Спартак». Также я бы не сбрасывал со счёта «Ростов», — цитирует Григоряна «Матч ТВ».

После четырёх туров ЦСКА лидирует в турнирной таблице чемпионата России, набрав десять очков. Столько же очков заработал идущий на втором месте «Спартак», третий — «Зенит» (восемь очков). «Ростов» занимает седьмое место (пять очков).

Как ранее заявил защитник ЦСКА Бруно Фукс, он считает, что в сезоне-2022/23 ЦСКА может завоевать чемпионство.

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