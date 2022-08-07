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Роналду не попал в стартовый состав «Манчестер Юнайтед» на первый матч сезона-2022/23

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Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду не попал в стартовый состав клуба на первый матч команды сезона-2022/23.
Роналду не попал в стартовый состав «Манчестер Юнайтед» на первый матч сезона-2022/23
  • Gettyimages.ru

С первых минут за «красных дьяволов» вышли де Хеа, Шоу, Магуайр, Мартинес, Далот, Фред, Мактоминей, Фернандеш, Эриксен, Санчо и Рэшфорд.

Матч первого тура Английской премьер-лиги (АПЛ) с «Брайтоном» начнётся в 16:00 мск.

3 августа стало известно, что в МЮ проведут внутреннее разбирательство из-за ситуации с уходом Криштиану Роналду и других игроков со стадиона во время товарищеского матча с «Райо Вальекано» (1:1).

Ранее экс-нападающий сборной Англии и МЮ Уэйн Руни высказался о будущем Роналду.

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