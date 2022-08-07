Роналду не попал в стартовый состав «Манчестер Юнайтед» на первый матч сезона-2022/23
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С первых минут за «красных дьяволов» вышли де Хеа, Шоу, Магуайр, Мартинес, Далот, Фред, Мактоминей, Фернандеш, Эриксен, Санчо и Рэшфорд.
Матч первого тура Английской премьер-лиги (АПЛ) с «Брайтоном» начнётся в 16:00 мск.
3 августа стало известно, что в МЮ проведут внутреннее разбирательство из-за ситуации с уходом Криштиану Роналду и других игроков со стадиона во время товарищеского матча с «Райо Вальекано» (1:1).
Ранее экс-нападающий сборной Англии и МЮ Уэйн Руни высказался о будущем Роналду.