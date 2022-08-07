Бикфалви: в «Урале» сейчас плохая ситуация, надо больше думать о футболе
- РИА Новости
«Пока я даже не думал об этом. Я не заканчиваю карьеру. У меня есть профессиональный контракт с клубом. Мы плохо играем. У нас сейчас плохая ситуация, надо больше думать о футболе», — цитирует Бикфалви «Спорт-Экспресс».
34-летний футболист выступает за «Урал» с 2017 года. В сезоне-2022/23 румын принял участие в трёх матчах Российской премьер-лиги (РПЛ) и не отметился результативными действиями.
Ранее агент Бикфалви Даниэль Драгош высказался о будущем своего клиента.