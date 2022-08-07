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Бикфалви: в «Урале» сейчас плохая ситуация, надо больше думать о футболе

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Нападающий «Урала» Эрик Бикфалви ответил на вопрос, останется ли он в екатеринбургском клубе после завершения карьеры.
Бикфалви: в «Урале» сейчас плохая ситуация, надо больше думать о футболе
  • РИА Новости

«Пока я даже не думал об этом. Я не заканчиваю карьеру. У меня есть профессиональный контракт с клубом. Мы плохо играем. У нас сейчас плохая ситуация, надо больше думать о футболе», — цитирует Бикфалви «Спорт-Экспресс».

34-летний футболист выступает за «Урал» с 2017 года. В сезоне-2022/23 румын принял участие в трёх матчах Российской премьер-лиги (РПЛ) и не отметился результативными действиями.

Ранее агент Бикфалви Даниэль Драгош высказался о будущем своего клиента.

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