Бикфалви: в «Урале» сейчас плохая ситуация, надо больше думать о футболе

Нападающий «Урала» Эрик Бикфалви ответил на вопрос, останется ли он в екатеринбургском клубе после завершения карьеры.

«Пока я даже не думал об этом. Я не заканчиваю карьеру. У меня есть профессиональный контракт с клубом. Мы плохо играем. У нас сейчас плохая ситуация, надо больше думать о футболе», — цитирует Бикфалви «Спорт-Экспресс».

34-летний футболист выступает за «Урал» с 2017 года. В сезоне-2022/23 румын принял участие в трёх матчах Российской премьер-лиги (РПЛ) и не отметился результативными действиями.

Ранее агент Бикфалви Даниэль Драгош высказался о будущем своего клиента.