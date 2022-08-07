Агент Карзева объяснил, почему футболист до сих пор не подписал контракт с «Динамо»

Ави Нимни, агент полузащитника «Маккаби Нетанья» Эдена Карзева, рассказал, почему игрок до сих пор не подписал контракт с «Динамо».

«Нет причин переживать. Я думаю, в течение нескольких дней всё будет определено. Команда и руководство сейчас не в Москве», — цитирует агента Euro-Football.

В минувшем сезоне футболист провёл за «Маккаби» 24 матча, отметился двумя забитыми мячами и одной голевой передачей.

Напомним, что 29 мая Сандро Шварц ушёл с поста главного тренера «Динамо». Под его руководством команда завоевала бронзовые медали чемпионата России. В финале Кубка страны бело-голубые уступили столичному «Спартаку» (1:2). Немецкий тренер пришёл в московскую команду в 2020 году. Его заменил Славиша Йоканович.

Ранее тренер «Ариса» Шпилевский рассказал, что мог возглавить московское «Динамо».