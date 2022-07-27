Тренер «Ариса» Шпилевский рассказал, что мог возглавить московское «Динамо»

Белорусский тренер кипрского «Ариса» Алексей Шпилевский рассказал, что мог оказаться в московском «Динамо».

«Когда я в «Кайрате» ещё работал, был одним из двух кандидатов на тренерский пост в «Динамо» (наряду со Шварцем). Мы с Бувачем созванивались, общались с Соловьёвым», — цитирует Шпилевского «Чемпионат».

По его словам, ему сказали, что при следующей смене тренера — после Шварца — руководство команды обязательно вернётся к его кандидатуре.

Напомним, что 29 мая Сандро Шварц ушёл с поста главного тренера «Динамо». Под его руководством команда завоевала бронзовые медали чемпионата России. В финале Кубка страны бело-голубые уступили столичному «Спартаку» (1:2). Немецкий тренер пришёл в московскую команду в 2020 году. Его заменил Славиш Йоканович.

Ранее Шпилевский высказался о наставнике «Манчестер Юнайтед» Ральфе Рангнике.