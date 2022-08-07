Гендиректор «Спартака» высказался о переходе Ларссона в «Шальке»

Генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков прокомментировал информацию, что бывший нападающий команды Джордан Ларссон подписал контракт с «Шальке-04».

«Общался ли с Джорадном после перехода в «Шальке»? Нет, контактов не было, но я за него рад. Не обидно, что не удалось хоть что-то получить за него? Всегда обидно, но мы имеем то, что имеем», — цитирует Мележикова «Чемпионат».

В апреле 2022 года Ларссон присоединился к шведскому АИКу на правах аренды, а в июне расторг контракт со «Спартаком» по обоюдному согласию, воспользовавшись правилом ФИФА.

За АИК он провёл 11 матчей, в которых забил три мяча и отдал две результативные передачи.

21 июня ФИФА продлила разрешение приостанавливать контракты с российскими клубами для иностранных игроков и тренеров до июня 2023 года.

Ранее в «Спартаке» рассказали, будут ли искать замену Мозесу в случае серьёзной травмы.