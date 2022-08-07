Камоцци: возможно, «Спартак» выиграет 20 матчей подряд в РПЛ

Бывший советник президента «Спартака» Леонида Федуна Франко Камоцци высказался о серии красно-белых в чемпионате России.

«Может ли «Спартак» выиграть минимум 20 раз в лиге? Возможно, но время покажет. Надеюсь, что «Спартак» станет чемпионом по итогам чемпионата», — цитирует Камоцци «Спорт-Экспресс».

«Спартак» набрал десять очков и вышел на первое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги. Новым тренером команды стал Гильермо Абаскаль.

В минувшем сезоне красно-белые заняли десятое место в чемпионате России, но при этом выиграли Кубок страны.

Ранее Леонид Федун остался недоволен реализацией «Спартака» в матче с «Уралом».