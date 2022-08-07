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Гвардиола готов продлить контракт с «Манчестер Сити»

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Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола готов продолжить работу в клубе.
Гвардиола готов продлить контракт с «Манчестер Сити»
  • AP

«Я много раз говорил, что продлю контракт, если владельцы клуба этого захотят. Я готов остаться в «Манчестер Сити», — цитирует Гвардиолу The Mirror.

«Ман Сити» занял первое место по итогам Английской премьер-лиги сезона-2021/22. Вторым с разницей в два очка финишировал «Ливерпуль».

При этом в Лиге чемпионов подопечные Гвардиолы вылетели в полуфинале после поражения от мадридского «Реала».

Ранее сообщалось, что «Манчестер Сити» разработал умный фанатский шарф.

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