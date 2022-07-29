«Манчестер Сити» разработал умный фанатский шарф
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Разработка получила название The Connected Scarf и представляет собой шарф традиционных для «горожан» цветов. В его середине установлен сенсор EmotiBit, отслеживающий частоту сердечных сокращений, температуру тела и эмоциональное состояние владельца, сообщает пресс-служба «Манчестера».
Предполагается, что сенсор будет считывать информацию о состоянии с шеи человека. Кроме того, устройство снабжено акселерометром, чтобы определять движения фаната.
Руководство «Сити» ожидает, что шарф сделает фанатов ближе к игре, чем когда-либо прежде. Аксессуар начнёт продаваться с сезона-2022/23.
Команда Хосепа Гвардиолы в стартовом матче нового розыгрыша Английской премьер-лиги (АПЛ) сыграет в гостях с «Вест Хэмом» 7 августа. «Сити» в сезоне-2021/22 в восьмой раз в истории стал чемпионом Англии.
Ранее сообщалось, что спутник «Космический змей» с посланиями фанатов Диего Марадоны запустят в космос.