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«Манчестер Сити» разработал умный фанатский шарф

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Действующий чемпион Англии по футболу «Манчестер Сити» совместно с Cisco разработали умный шарф для болельщиков с отслеживающим эмоциональное состояние владельца датчиком.
«Манчестер Сити» разработал умный фанатский шарф
  • Gettyimages.ru
  • © NurPhoto

Разработка получила название The Connected Scarf и представляет собой шарф традиционных для «горожан» цветов. В его середине установлен сенсор EmotiBit, отслеживающий частоту сердечных сокращений, температуру тела и эмоциональное состояние владельца, сообщает пресс-служба «Манчестера».

Предполагается, что сенсор будет считывать информацию о состоянии с шеи человека. Кроме того, устройство снабжено акселерометром, чтобы определять движения фаната.

Руководство «Сити» ожидает, что шарф сделает фанатов ближе к игре, чем когда-либо прежде. Аксессуар начнёт продаваться с сезона-2022/23. 

Команда Хосепа Гвардиолы в стартовом матче нового розыгрыша Английской премьер-лиги (АПЛ) сыграет в гостях с «Вест Хэмом» 7 августа. «Сити» в сезоне-2021/22 в восьмой раз в истории стал чемпионом Англии.

Ранее сообщалось, что спутник «Космический змей» с посланиями фанатов Диего Марадоны запустят в космос.

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