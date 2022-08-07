Камоцци: всегда приятно поздравить Федуна с победой «Спартака»

Бывший советник президента «Спартака» Леонида Федуна Франко Камоцци заявил, что поздравил владельца красно-белых с победой в четвёртом туре РПЛ над «Уралом».

«Желаю «Спартаку» всего наилучшего. Общаюсь ли я с президентом команды? Всегда приятно поздравить президента с победой «Спартака», — цитирует Камоцци Metaratings.

Игра прошла на поле стадиона «Екатеринбург Арена» и завершилась со счётом 2:0 в пользу команды Гильермо Абаскаля.

Мячи забили Квинси Промес (27-я минута) и Михаил Игнатов (43-я). На 58‑й минуте Александр Соболев не смог забить в пустые ворота.

Столичный клуб набрал десять очков и вышел на первое место в турнирной таблице РПЛ.

Ранее Федун остался недоволен реализацией «Спартака» в матче с «Уралом».