Оливейра: я еду к Махачеву домой, чтобы войти в историю и сохранить чемпионское наследие

Бразильский боец смешанного стиля Чарльз Оливейра высказался о россиянине Исламе Махачеве, своём оппоненте в бою за титул чемпиона UFC в лёгком весе.

«Они высокомерны, это их убьёт. Я никогда не принимал удара сильнее, чем била жизнь. Ревматизм костей был таким, что врачи говорили о невозможности ходить. И вот теперь я еду к Махачеву домой, чтобы войти в историю и сохранить чемпионское наследие», — цитирует Оливейру Sportskeeda.

Россиянин сразится с бразильцем 22 октября в рамках главного события турнира UFC 280 в Абу-Даби.

Напомним, что Оливейра потерял статус действующего чемпиона UFC в лёгком весе из-за проваленного взвешивания. Несмотря на его победу, титул остался вакантным.

26 февраля Махачев одержал победу над американцем Бобби Грином на UFC Fight Night. 30-летний боец выиграл техническим нокаутом в первом раунде. На счету россиянина 22 победы и одно поражение в ММА.

Ранее Оливейра заявил, что не хотел драться с Махачевым.