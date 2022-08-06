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Зделар: у чемпионата России отличный уровень и здесь тяжелее играть, чем в Сербии

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Полузащитник ЦСКА Саша Зделар высказался об уровне Российской премьер-лиги (РПЛ).
Зделар: у чемпионата России отличный уровень и здесь тяжелее играть, чем в Сербии
  • Gettyimages.ru

«Задачи ЦСКА я ставлю превыше всего. У чемпионата России отличный уровень, он выше, чем в Сербии. Здесь тяжелее играть, чем у меня на родине. Очень много больших клубов, это придаёт трудности», — цитирует Зделара Metaratings.

Контракт с 27-летним сербом был подписан на три года с возможностью продления. В сезоне-2021/22 хавбек провёл в составе «Партизана» 50 матчей, в которых отдал восемь результативных передач.

Ранее Зделар назвал свои сильные качества и высказался о своих целях в составе столичного клуба.

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