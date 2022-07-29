Зделар высказался о своих целях в ЦСКА

Полузащитник ЦСКА Саша Зделар назвал свои сильные качества и высказался о своих целях в составе столичного клуба.

«Физика и выносливость — это одни из моих самых сильных качеств. Хочу начать играть за ЦСКА как можно скорее, чтобы помочь команде на поле. Моя цель — вернуть клуб туда, где он и должен быть», — цитирует Зделара пресс-служба московского клуба.

Контракт с 27-летним сербом был подписан на три года с возможностью продления. В сезоне-2021/22 хавбек провёл в составе «Партизана» 50 матчей, в которых отдал восемь результативных передач.

Ранее ЦСКА подписал контракт с чилийским полузащитником Виктором Мендесом.