Зделар высказался о своих целях в ЦСКА
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«Физика и выносливость — это одни из моих самых сильных качеств. Хочу начать играть за ЦСКА как можно скорее, чтобы помочь команде на поле. Моя цель — вернуть клуб туда, где он и должен быть», — цитирует Зделара пресс-служба московского клуба.
Контракт с 27-летним сербом был подписан на три года с возможностью продления. В сезоне-2021/22 хавбек провёл в составе «Партизана» 50 матчей, в которых отдал восемь результативных передач.
Ранее ЦСКА подписал контракт с чилийским полузащитником Виктором Мендесом.