Смородская: Абаскаль очень удивляет, я поражена

Бывший президент московского «Локомотива» Ольга Смородская высказалась о главном тренере столичного «Спартака» Гильермо Абаскале.

«Абаскаль очень удивляет, я поражена. Это ноунейм‑тренер, но команда выглядит неплохо, молодец мужик», — цитирует Смородскую «РБ Спорт».

33-летний испанец 10 июня был назначен главным тренером московской команды. В минувшем сезоне он тренировал «Базель» и привёл команду ко второму месту в чемпионате Швейцарии.

Красно-белые по итогам четырёх туров чемпионата России занимают первое место (десять очков).

Ранее бывший вратарь московского «Спартака» Анзор Кавазашвили оценил работу Абаскаля.