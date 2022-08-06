военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

Смородская: Абаскаль очень удивляет, я поражена

Короткая ссылка
Бывший президент московского «Локомотива» Ольга Смородская высказалась о главном тренере столичного «Спартака» Гильермо Абаскале.
Смородская: Абаскаль очень удивляет, я поражена
  • Gettyimages.ru

«Абаскаль очень удивляет, я поражена. Это ноунейм‑тренер, но команда выглядит неплохо, молодец мужик», — цитирует Смородскую «РБ Спорт».

33-летний испанец 10 июня был назначен главным тренером московской команды. В минувшем сезоне он тренировал «Базель» и привёл команду ко второму месту в чемпионате Швейцарии.

Красно-белые по итогам четырёх туров чемпионата России занимают первое место (десять очков).

Ранее бывший вратарь московского «Спартака» Анзор Кавазашвили оценил работу Абаскаля. 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить