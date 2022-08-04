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Кавазашвили: Абаскаль только приехал из деревни

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Бывший вратарь московского «Спартака» Анзор Кавазашвили оценил работу Гильермо Абаскаля на посту главного тренера столичного клуба.
Кавазашвили: Абаскаль только приехал из деревни
  • Gettyimages.ru

«Многие говорят, что Абаскаль провёл хороший июль с командой. Он только приехал из деревни, и вы хотите, чтобы он был лучшим тренером. Абаскалю ещё нужно долго работать, чтобы такого добиться», — цитирует Кавазашвили Metaratings.

При этом специалист полностью согласен с тем, что наставник московского ЦСКА Владимир Федотов был признан лучшим тренером Российской премьер-лиги (РПЛ) в июле.

«Он проделал огромную работу в «Сочи» и из средней команды сделал серебряных призёров чемпионата. В ЦСКА его успехи только на начальном этапе. Надеюсь, он продолжит свою работу только по восходящей», — добавил Кавазашвили.

33-летний испанец 10 июня был назначен главным тренером московской команды. В минувшем сезоне он тренировал «Базель» и привёл команду ко второму месту в чемпионате Швейцарии.

«Спартак» по итогам трёх туров чемпионата России занимает второе место с семью очками.

Ранее бывший полузащитник «Спартака» Евгений Ловчев рассказал о диалоге с глазу на глаз с Абаскалем.

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