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Ловчев — о разговоре с Абаскалем о «Спартаке»: он внимательно слушал, ему было интересно

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Бывший полузащитник «Спартака» Евгений Ловчев рассказал о диалоге с глазу на глаз с главным тренером красно-белых Гильермо Абаскалем.
Ловчев — о разговоре с Абаскалем о «Спартаке»: он внимательно слушал, ему было интересно
  • РИА Новости

«Я ему сказал, что вон в той комнате собрались легенды «Спартака» разных лет, эти люди олицетворяют традиции, сам спартаковский дух. Они не могут принять от футболистов безразличия. Не могут принять того, если игроки не готовы отдать за «Спартак» всё на поле», — цитирует Ловчева «Советский спорт».

По его словам, он увидел в Абаскале живого и нормального человека, которому всё интересно. Ловчев также выразил уверенность, что ему удалось что-то заложить в душу тренера.

«Мне понравилось, как он внимательно слушал, было видно, что не делал вид, а ему было интересно», — добавил бывший футболист.

33-летний испанец 10 июня был назначен главным тренером московской команды. В минувшем сезоне он тренировал «Базель» и привёл команду ко второму месту в чемпионате Швейцарии. На посту главного тренера он сменил итальянца Паоло Ваноли, под руководством которого красно-белые выиграли Кубок России.

Ранее Ловчев рассказал о беседе с Абаскалем.

 

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