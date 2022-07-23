Ловчев: я доходчиво объяснил Абаскалю, что такое «Спартак» в России

Бывший полузащитник сборной СССР по футболу Евгений Ловчев рассказал о беседе с главным тренером «Спартака» Гильермо Абаскалем.

«Кстати, я с Абаскалем разговаривал через переводчика и, думаю, доходчиво объяснил, что такое «Спартак» в нашей стране. И сказал о том, что если в России проживает примерно 150 млн человек, то есть достоверные статистические данные, что из них 23—25 млн — болельщики «Спартака». То есть фактически каждый шестой житель страны», — приводит слова Ловчева «Плеймейкер».

33-летний испанец 10 июня был назначен главным тренером московской команды. В минувшем сезоне он тренировал «Базель» и привёл команду ко второму месту в чемпионате Швейцарии. На посту главного тренера он сменил итальянца Паоло Ваноли, под руководством которого красно-белые выиграли Кубок России.

Ранее Ловчев раскритиковал руководство «Спартака» за назначение Абаскаля на пост главного тренера клуба.