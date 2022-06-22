Ловчев — о назначении Абаскаля: «Спартак» 20 лет делает что-то не то

Бывший полузащитник сборной СССР по футболу Евгений Ловчев раскритиковал руководство московского «Спартака» за назначение Гильермо Абаскаля на пост главного тренера клуба.

«Мне уже 20 лет что-то подсказывает, что «Спартак» что-то не то делает. Мы должны понимать, кто приходит в великий клуб. Сюда должны приходить тренеры, которых мы знаем, и верим, что у них получится. Тут мы можем только желать, чтобы получилось», — цитирует Ловчева «Матч ТВ».

«Спартак» 9 июля сыграет с «Зенитом» в матче за Суперкубок России в Санкт-Петербурге.

33-летний испанец 10 июня был назначен главным тренером московской команды. В минувшем сезоне он тренировал «Базель» и привёл команду ко второму месту в чемпионате Швейцарии. На посту главного тренера он сменил итальянца Паоло Ваноли, под руководством которого красно-белые выиграли Кубок России.

Ранее сообщалось, что бывший полузащитник «Краснодара» Илья Жигулёв находится на просмотре в московском «Спартаке».