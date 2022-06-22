«Спартак» взял на просмотр Жигулёва

Бывший полузащитник «Краснодара» Илья Жигулёв находится на просмотре в московском «Спартаке».

Как сообщает пресс-служба столичного клуба, 26-летний футболист попал к красно-белым на тренировку под руководством нового тренера Гильермо Абаскаля.

Воспитанник краснодарской школы футбола расторг контракт с «Заглембе» 20 апреля по обоюдному согласию сторон. Жигулёв перешёл в польский клуб из «Краснодара» в 2021 году. Российский полузащитник в сезоне-2021/22 в 15 матчах отметился двумя голевыми передачами.

Ранее Жигулёв сообщил, что у него есть предложения от ряда клубов Российской премьер-лиги (РПЛ).