Жигулёв — о своём будущем: есть предложения от клубов РПЛ

Бывший полузащитник «Краснодара» Илья Жигулёв сообщил, что у него есть предложения от ряда клубов Российской премьер-лиги (РПЛ).

«У меня есть предложения от других клубов. Есть один очень хороший клуб РПЛ, от которого жду ответа. Если не получится, то есть ещё варианты с тремя другими командами лиги», — цитирует футболиста РИА Новости.

Он также признался, что в его услугах был заинтересован воронежский «Факел». Жигулёв подчеркнул, что не рассматривает предложения от зарубежных команд, поскольку не намерен покидать в ближайшее время Россию.

«Надеюсь, скоро всё решится, сам уже хочу в ближайшее время поехать на сборы», — сказал полузащитник.

26-летний воспитанник краснодарской школы футбола расторг контракт с «Заглембе» 20 апреля по обоюдному согласию сторон. Жигулёв перешёл в польский клуб из «Краснодара» в 2021 году. Российский полузащитник в сезоне-2021/22 в 15 матчах отметился двумя голевыми передачами.

Ранее генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов рассказал, что в клубе определились с будущим нападающего Гамида Агаларова.