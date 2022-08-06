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Радулов — о матче «Ак Барса» с «Нефтяником»: много сумбура

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Нападающий казанского «Ак Барса» Александр Радулов прокомментировал результат товарищеского матча с альметьевским «Нефтяником».
Радулов — о матче «Ак Барса» с «Нефтяником»: много сумбура
  • Gettyimages.ru

«Понятно, что никто не хочет проигрывать, ребята тоже хотят себя показать. Играют, бьются. Мы вышли на лёд, это хоккей, никто ни о чём не думает, просто хочет показать себя. Игра была интересная, пусть много сумбура, тяжело идёт первая встреча, но ничего. Через работу всё будем налаживать», — цитирует Радулова «Спорт-Экспресс».

Бывший форвард клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Даллас Старз» считает, что игра прошла на довольно высоких скоростях с командой из низшего дивизиона.

«Знаете, это же август, какой тут может быть уровень игры? Нормальный уровень. Для летнего хоккея абсолютно нормально. Думаю, всем понравилось», — добавил Радулов.

«Ак Барс» в товарищеском матче обыграл «Нефтяник» со счётом 6:1. Радулов оформил дубль.

Ранее сообщалось, что Радулов забил за «Ак Барс» в первом матче после возвращения из НХЛ.





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