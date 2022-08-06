Радулов забил за «Ак Барс» в первом матче после возвращения из НХЛ
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36-летний нападающий отличился в выставочном матче с альметьевским «Нефтяником». Радулов открыл счёт в игре на 26-й минуте. Ему ассистировал Станислав Галиев. Чуть позже бывший нападающий «Даллас Старз» забросил ещё одну шайбу.
Радулов подписал контракт с казанским «Ак Барсом» на два года. Российский хоккеист в сезоне-2021/22 провёл 52 матча за «Даллас Старз», в которых набрал 18 очков (3 + 15).
Ранее Радулов высказался о подписании контракта с «Ак Барсом».