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Радулов забил за «Ак Барс» в первом матче после возвращения из НХЛ

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Форвард казанского «Ак Барса» Александр Радулов забросил шайбу в первом матче после возвращения из Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Радулов забил за «Ак Барс» в первом матче после возвращения из НХЛ
  • Gettyimages.ru

36-летний нападающий отличился в выставочном матче с альметьевским «Нефтяником». Радулов открыл счёт в игре на 26-й минуте. Ему ассистировал Станислав Галиев. Чуть позже бывший нападающий «Даллас Старз» забросил ещё одну шайбу.

Радулов подписал контракт с казанским «Ак Барсом» на два года. Российский хоккеист в сезоне-2021/22 провёл 52 матча за «Даллас Старз», в которых набрал 18 очков (3 + 15).

Ранее Радулов высказался о подписании контракта с «Ак Барсом».



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