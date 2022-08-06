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Бушманов: «Спартак» мог обыграть крупнее «Урал» в матче РПЛ

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Бывший защитник сборной России по футболу Евгений Бушманов прокомментировал победу московского «Спартака» в матче четвёртого тура чемпионата России в Екатеринбурге с «Уралом».
Бушманов: «Спартак» мог обыграть крупнее «Урал» в матче РПЛ
  • РИА Новости

«Счёт не отражает того, что происходило на поле. Результат должен быть крупнее. Сможет ли «Спартак» бороться за чемпионство? Сыграли четыре тура, сейчас невозможно говорить, кто выиграет», — цитирует экс-футболиста красно-белых Euro-Football.Ru

По его мнению, петербургский «Зенит» является главным претендентом на победу в чемпионате России сезона-2022/23.

«Спартаку» надо идти от игры к игре и стараться выигрывать последние матчи, что у него пока хорошо получается», — заключил Бушманов.

«Спартак» переиграл на выезде «Урал» (2:0) и вышел на первое место в турнирной таблице РПЛ.

Ранее защитник московского «Спартака» Георгий Джикия рассказал о своём физическом состоянии.

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