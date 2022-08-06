Иванов: у «Урала» ничего не получилось в матче со «Спартаком»

Президент «Урала» Григорий Иванов высказался об игре екатеринбургского клуба в матче четвёртого тура чемпионата России со «Спартаком» (0:2).

«Ничего не получилось. В атаке не получилось, не забили гол, в обороне совершили ошибки, которых не должно быть. Во втором тайме начали играть в нормальный футбол, пытались контратаковать», — цитирует Иванова ТАСС.

Игра, которая прошла на поле стадиона «Екатеринбург Арена», завершилась со счётом 2:0 в пользу команды Гильермо Абаскаля.

Мячи забили Квинси Промес (на 27-й минуте) и Михаил Игнатов (на 43-й минуте).

Столичный клуб набрал десять очков и вышел на первое место в турнирной таблице РПЛ. Красно-белых могут догнать «Зенит» и ЦСКА (по семь очков у каждой команды).

Ранее генеральный директор московского «Спартака» Евгений Мележиков заявил, что столичный клуб может побороться за чемпионство в Российской премьер-лиге (РПЛ).