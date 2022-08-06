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Мележиков заявил о готовности «Спартака» бороться за чемпионство в РПЛ

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Генеральный директор московского «Спартака» Евгений Мележиков считает, что столичный клуб может побороться за чемпионство в Российской премьер-лиге (РПЛ).
Мележиков заявил о готовности «Спартака» бороться за чемпионство в РПЛ
  • globallookpress.com

«Я думаю, «Спартак» будет бороться за первое место. Мне нравится, как главный тренер управляет командой, как они играют, они атакуют», — цитирует Мележикова Sport24.

«Спартак» набрал десять очков и вышел на первое место в турнирной таблице РПЛ. Красно-белых могут догнать «Зенит» (семь очков) и ЦСКА (также семь).

Клуб из Санкт-Петербурга в четвёртом туре сыграет в Грозном с «Ахматом» (четыре балла). Столичный клуб примет на своём поле воронежский «Факел» (два очка).

Ранее Мележиков подтвердил, что компания ЛУКОЙЛ готова выкупить стадион «Открытие Арена» в Тушине.

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