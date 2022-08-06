«Тоттенхэм» одержал волевую победу над «Саутгемптоном» в матче АПЛ

«Тоттенхэм» разгромил на своём поле «Саутгемптон» в матче первого тура чемпионата Англии по футболу.

Игра, которая прошла на поле стадиона «Тоттенхэм Хотспур» в Лондоне, завершилась со счётом 4:1 в пользу команды Антонио Конте.

В составе столичной команды мячи забили Райан Сесеньон (на 21-й минуте), Эрик Дайер (на 31-й минуте) и Деян Кулушевски (на 63-й минуте). У «святых» отличился Джеймс Уорд-Праус (на 12-й минуте). Автогол на свой счёт записал Мохаммед Салису (на 61-й минуте).

Ранее сообщалось, что гол Мохаммеда Салаха спас «Ливерпуль» от поражения в матче с «Фулхэмом».