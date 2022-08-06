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Гол Салаха спас «Ливерпуль» от поражения в матче с «Фулхэмом»

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«Ливерпуль» и «Фулхэм» не смогли выявить победителя в матче первого тура чемпионата Англии по футболу.
Гол Салаха спас «Ливерпуль» от поражения в матче с «Фулхэмом»
  • Gettyimages.ru

Игра, которая прошла на поле стадиона «Крэйвен Коттедж» в Лондоне, завершилась со счётом 2:2.

В составе «Ливерпуля» отличились Дарвин Нуньес (64-я минута), Мохамед Салах (80-я). У «Фулхэма» дубль оформил Александр Митрович (32-я, 72-я; пенальти).

Во втором туре «Ливерпуль» сыграет дома с «Кристал Пэлас». «Фулхэм» в гостях встретится с «Вулверхэмптоном».

Ранее сообщалось, что бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» Эдинсон Кавани близок к подписанию контракта с дортмундской «Боруссией».

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