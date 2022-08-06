Булыкин: «Спартак» хочет всем показать, что он хорошая команда

Бывший футболист «Локомотива» Дмитрий Булыкин высказался о победе «Спартака» в матче четвёртого тура чемпионата России с «Уралом» (2:0).

«Спартак» хорошо стартовал в чемпионате, а «Урал» не набрал пока очков. Красно-белые хотят всем показать, что они хорошая команда, несмотря на то что происходит в руководстве», — цитирует Булыкина «Газета.Ru».

Игра, которая прошла на поле стадиона «Екатеринбург Арена», завершилась со счётом 2:0 в пользу команды Гильермо Абаскаля.

Мячи забили Квинси Промес (на 27-й минуте) и Михаил Игнатов (на 43-й минуте).

Столичный клуб набрал десять очков и вышел на первое место в турнирной таблице РПЛ. Красно-белых могут догнать «Зенит» и ЦСКА (по семь очков у каждой команды).

Ранее защитник московского «Спартака» Георгий Джикия рассказал о своём физическом состоянии.