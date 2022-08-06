Глава пресс-службы «Спартака» — о Fan ID: какая-то полная ерунда

Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов высказался о введении паспорта болельщика (Fan ID) для посещения спортивных мероприятий.

«Все из «Спартака» получили Fan ID. Но это, конечно, странное ощущение. Тебя считывают на въезде. Потом что-то ещё проверяют. Какая-то ерунда получается. Это моё личное мнение и многих, с кем я общался, в том числе из команды», — цитирует Зеленова Sport24.

По закону вход фанатов, футболистов и сотрудников клубов РПЛ на матчи с июля должен осуществляться при наличии Fan ID. Заявление на оформление паспорта болельщика можно направить через портал «Госуслуги». В этом документе будет отображаться история действий его обладателя на спортивных мероприятиях.

Fan ID необходим на стадионах в Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Самаре и Сочи. С декабря система заработает на стадионах всех команд лиги.

По информации СМИ, клубы РПЛ планируют выступить с предложениями о внесении изменений в закон о карте болельщика.

Ранее исполняющий обязанности президента РПЛ Александр Алаев прокомментировал ситуацию с использованием Fan ID для посещения спортивных мероприятий.