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Тарпищев: не стоит переоценивать выход Медведева в финал турнира в Лос-Кабосе

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Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев прокомментировал выход Даниила Медведева в финал турнира в Лос-Кабосе.
Тарпищев: не стоит переоценивать выход Медведева в финал турнира в Лос-Кабосе
  • РИА Новости

«Он должен выиграть в этом финале, по логике вещей. Но переоценивать победу не стоит. Она точно не позволит ему задержаться на первом месте в рейтинге. Всё будет решаться на US Open. Этот результат просто добавка к тому, чтобы его было тяжело обогнать. Норри будет удобным соперником для Даниила», приводит слова Тарпищева «РБК Спорт».

Он также подчеркнул, что британец является простым соперником, так как играет прогнозируемо.

В полуфинале турнира россиянин обыграл серба Миомира Кецмановича со счётом 7:6 (7:0), 6:1. Игра продолжалась 1 час 27 минут.

Напомним, что 26-летний теннисист продолжает возглавлять рейтинг мужского одиночного разряда ATP. Спортсмен превзошёл достижение Марата Сафина, который был лидером мирового рейтинга девять недель.

В финале турнира в Лос-Кабосе Медведев сыграет с британцем Кэмероном Норри.

Ранее сообщалось, что Медведев останется первой ракеткой мира минимум до окончания US Open.

 

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