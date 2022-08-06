В «Фенербахче» прокомментировали информацию о возможном переходе Салаи в «Зенит»
- Gettyimages.ru
«Зенит» интересуется Салаи? Официального заявления от «Фенербахче» об этом не было. Это просто слухи», — цитирует Баки «Спорт-Экспресс».
24-летний игрок выступает за турецкую команду с 2021 года. Он провёл за неё 65 матчей, в которых забил четыре мяча и отдал две результативные передачи. Соглашение Салаи с «Фенербахче» рассчитано до 2025 года.
Напомним, что футболист также попал в сферу интересов таких клубов, как «Аякс», «Порту», «Ноттингем Форест», «Фулхэм» и «Торино».
Ранее агент защитника Салаи отреагировал на информацию об интересе «Зенита».