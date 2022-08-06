Агент защитника Салаи отреагировал на информацию об интересе «Зенита»

Даниэль Кастнер, агент защитника «Фенербахче» и сборной Венгрии Аттилы Салаи, прокомментировал информацию об интересе «Зенита».

«Салаи может перейти в «Зенит»? На данной стадии я не могу обсуждать этот вопрос», — приводит слова Кастнера Sport24.

24-летний игрок выступает за турецкую команду с 2021 года, он провёл за неё 65 матчей, в которых забил четыре мяча и отдал две результативные передачи. Соглашение Салаи с «Фенербахче» рассчитано до 2025 года.

Напомним, что футболист также попал в сферу интересов таких клубов, как «Аякс», «Порту», «Ноттингем Форест», «Фулхэм» и «Торино».

Ранее сообщалось, что «Зенит» готов заплатить за Салаи €8—10 млн.