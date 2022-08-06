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В ХК «Динамо» отреагировали на слова Лильи о желании разорвать контракт с клубом

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Генеральный менеджер московского «Динамо» Алексей Сопин прокомментировал высказывание шведского нападающего Якоба Лильи о желании расторгнуть соглашение с командой.
В ХК «Динамо» отреагировали на слова Лильи о желании разорвать контракт с клубом
  • РИА Новости

«Спортивная жизнь любого хоккеиста достаточно короткая. Игрок должен зарабатывать деньги, если у него есть такая возможность и есть предложения. Я уверен, что сам Якоб имел в виду немного не то, что в итоге вышло в прессе», — цитирует Сопина «Чемпионат».

По его словам, самое главное в данной ситуации, что хоккеист едет играть в Россию и показывать высокий результат.

«Московское «Динамо» на него рассчитывает», — заключил Сопин.

1 августа «Динамо» объявило о подписании Лильи на два года. До этого форвард выступал за «Барыс», в котором провёл 117 матчей и набрал 66 очков за два года.

Ранее форвард ХК «Динамо» Лилья сообщил, что хочет разорвать контракт с клубом.

 

 

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