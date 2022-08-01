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Форвард ХК «Динамо» Лилья сообщил, что хочет разорвать контракт с клубом

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Новичок ХК «Динамо» швед Якоб Лилья рассказал, что хотел разорвать контракт с клубом, но не смог сделать это из-за финансовых возможностей.
Форвард ХК «Динамо» Лилья сообщил, что хочет разорвать контракт с клубом
  • AP

«Я ясно дал понять, что хотел разорвать контракт. Был шанс, что это сработает. Сколько денег ушло бы на то, чтобы выкупить меня? Лично я не могу позволить себе выкупить контракт. У меня нет такой финансовой возможности», — приводит слова Лильи Expressen.

Нападающий заявил, что уже разговаривал со швейцарским клубом, который пытался его выкупить. По его словам, также эту проблему пытались решить «Мальмё» и «Линчёпинг».

1 августа «Динамо» объявило о подписании Лильи на два года. До этого форвард выступал за «Барыс», в котором провёл 117 матчей и набрал 66 очков за два года.

Ранее сообщалось, что бывший защитник ХК ЦСКА Джон Гилмор перейдёт в «Динамо».

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