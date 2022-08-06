Бывший игрок «Спартака» Мор оценил шансы красно-белых на чемпионство в РПЛ

Бывший футболист «Спартака» Эдуард Мор поделился мнением о перспективах красно-белых в сезоне-2022/23.

«Я думаю, что «Спартак» может побороться за чемпионство, но чемпионом вряд ли станет. Потому что «Зенит» сейчас самая сильная команда, которая прогрессирует», — сказал Мор в эфире телеканала «Матч ТВ».

Он подчеркнул, что красно-белые сделали большой шаг вперёд в новом сезоне. По его мнению, главный тренер Гильермо Абаскаль проводит хорошую работу в клубе.

По итогам трёх туров команда располагается на втором месте, набрав семь очков.

Матч четвёртого тура «Урал» — «Спартак» пройдёт 6 августа в Екатеринбурге. Игра начнётся в 15:00 мск.

Ранее в «Спартаке» сообщили о состоянии защитника Джикии перед матчем с «Уралом».