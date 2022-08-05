В «Спартаке» сообщили о состоянии защитника Джикии перед матчем с «Уралом»

Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов рассказал, в каком состоянии находится Георгий Джикия перед матчем четвёртого тура с «Уралом».

«Да, Джикия действительно вернулся в общую группу. Он прилетел с командой в Екатеринбург. По поводу того, сыграет ли Джикия с «Уралом», решение будет принимать тренерский штаб в день игры», — цитирует Зеленова Sport24.

29-летний футболист получил травму и был вынужден покинуть поле по ходу второго тайма матча второго тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Краснодаром» (4:1).

31 июля защитник пропустил домашнюю игру третьего тура с «Оренбургом».

Матч «Урал» — «Спартак» пройдёт 6 августа в Екатеринбурге. Игра начнётся в 15:00 мск.

Ранее Джикия провёл полноценную тренировку перед матчем с «Уралом».