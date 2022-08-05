В «Спартаке» сообщили о состоянии защитника Джикии перед матчем с «Уралом»
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«Да, Джикия действительно вернулся в общую группу. Он прилетел с командой в Екатеринбург. По поводу того, сыграет ли Джикия с «Уралом», решение будет принимать тренерский штаб в день игры», — цитирует Зеленова Sport24.
29-летний футболист получил травму и был вынужден покинуть поле по ходу второго тайма матча второго тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Краснодаром» (4:1).
31 июля защитник пропустил домашнюю игру третьего тура с «Оренбургом».
Матч «Урал» — «Спартак» пройдёт 6 августа в Екатеринбурге. Игра начнётся в 15:00 мск.
Ранее Джикия провёл полноценную тренировку перед матчем с «Уралом».