Актёр Безруков поддержал высказывание Тутберидзе об отстранении российских спортсменов
- РИА Новости
«Как мы радовались и переживали за наших фигуристов ещё этой зимой на Олимпиаде, и как ловко от них избавились уже весной. Ещё и формулировка такая: решения приняты исключительно в интересах безопасности участников и целостности соревнований», — написал Безруков в своём Telegram-канале.
Он также подчеркнул, что ему непонятно, в чём заключается смысл соревнований, если нет сильных конкурентов.
Тутберидзе 31 июля назвала абсурдом обновление рейтингов в отсутствие фигуристов из России.
ISU 7 июня продлил отстранение российских спортсменов от международных турниров.
Ранее в ISU отреагировали на предложение Тутберидзе заморозить рейтинги фигуристов.