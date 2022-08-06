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Актёр Безруков поддержал высказывание Тутберидзе об отстранении российских спортсменов

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Российский актёр Сергей Безруков поддержал тренера по фигурному катанию Этери Тутберидзе, которая эмоционально высказалась об отстранении российских спортсменов.
Актёр Безруков поддержал высказывание Тутберидзе об отстранении российских спортсменов
  • РИА Новости

«Как мы радовались и переживали за наших фигуристов ещё этой зимой на Олимпиаде, и как ловко от них избавились уже весной. Ещё и формулировка такая: решения приняты исключительно в интересах безопасности участников и целостности соревнований», — написал Безруков в своём Telegram-канале.

Он также подчеркнул, что ему непонятно, в чём заключается смысл соревнований, если нет сильных конкурентов.

Тутберидзе 31 июля назвала абсурдом обновление рейтингов в отсутствие фигуристов из России.

ISU 7 июня продлил отстранение российских спортсменов от международных турниров.

Ранее в ISU отреагировали на предложение Тутберидзе заморозить рейтинги фигуристов.

 

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