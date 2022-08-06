военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

Акинфеев рассказал, почему согласился на понижение оклада в ЦСКА

Короткая ссылка
Голкипер и капитан ЦСКА Игорь Акинфеев поделился деталями продления контракта со столичным клубом.
Акинфеев рассказал, почему согласился на понижение оклада в ЦСКА
  • РИА Новости

«Решение было принято ещё за полгода. Я пришёл к Роману Юрьевичу, он сказал, что сейчас такая история по зарплатам не только у ЦСКА. Я говорю: «Мне деньги не важны, я хочу играть в футбол. Я тут с четырёх с половиной лет и сейчас сидеть и рассказывать, что я хочу больше денег или остаться на том же уровне, было бы глупо», — цитирует Акинфеева «Матч ТВ».

Вратарь армейского клуба дебютировал в старшей команде в мае 2003 года и за 19 лет провёл 708 матчей, в которых пропустил 632 мяча и 300 раз оставлял ворота сухими. Его контракт с ЦСКА рассчитан до 2024 года.

Акинфеев в сезоне-2021/22 был признан лучшим вратарём по версии Российской премьер-лиги.

ЦСКА после трёх туров набрал семь очков и расположился на третьем месте в турнирной таблице.

Армейцы в четвёртом туре проведут матч на выезде с «Факелом» 6 августа. Начало — в 17:30 мск.

Ранее Акинфеев рассказал, что Джикия звал его на тренировку своей медийной команды.

 

 

 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить