Акинфеев рассказал, почему согласился на понижение оклада в ЦСКА

Голкипер и капитан ЦСКА Игорь Акинфеев поделился деталями продления контракта со столичным клубом.

«Решение было принято ещё за полгода. Я пришёл к Роману Юрьевичу, он сказал, что сейчас такая история по зарплатам не только у ЦСКА. Я говорю: «Мне деньги не важны, я хочу играть в футбол. Я тут с четырёх с половиной лет и сейчас сидеть и рассказывать, что я хочу больше денег или остаться на том же уровне, было бы глупо», — цитирует Акинфеева «Матч ТВ».

Вратарь армейского клуба дебютировал в старшей команде в мае 2003 года и за 19 лет провёл 708 матчей, в которых пропустил 632 мяча и 300 раз оставлял ворота сухими. Его контракт с ЦСКА рассчитан до 2024 года.

Акинфеев в сезоне-2021/22 был признан лучшим вратарём по версии Российской премьер-лиги.

ЦСКА после трёх туров набрал семь очков и расположился на третьем месте в турнирной таблице.

Армейцы в четвёртом туре проведут матч на выезде с «Факелом» 6 августа. Начало — в 17:30 мск.

Ранее Акинфеев рассказал, что Джикия звал его на тренировку своей медийной команды.