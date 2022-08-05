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Анцелиович о перспективах ЦСКА оспорить решение Евролиги об отстранении: шансы всегда 50 на 50

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Спортивный юрист Анна Анцелиович поделилась мнением о перспективах ПБК ЦСКА оспорить решение Евролиги.
Анцелиович о перспективах ЦСКА оспорить решение Евролиги об отстранении: шансы всегда 50 на 50
  • AP

«Как юрист могу сказать: в ситуации с подачей иска шансы на успех всегда 50 на 50. Ты можешь убедить суд в своей правоте. Да и только люди, далёкие от разрешения споров, считают, что есть чёрное и белое — победа и поражение. На самом деле можно достичь частичного удовлетворения своих требований, которое тоже тебя устроит. Считаю, если клуб не доволен решением, нужно в любом случае его обжаловать», — заявила Анцелиович RT.

Ранее Анцелиович объяснила, имеет ли смысл ЦСКА, «Зениту» и УНИКСу подавать коллективный иск к Евролиге.

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