Спортивный юрист объяснила, имеет ли смысл ЦСКА, «Зениту» и УНИКСу подавать коллективный иск к Евролиге

Спортивный юрист Анна Анцелиович рассказала, есть ли смысл российским клубам подавать коллективный иск против Евролиги.

«УНИКС и «Зенит» находятся в другом положении, чем ЦСКА, поскольку не являются акционерами Евролиги и не обладают лицензией «А». Казанцы и петербуржцы могут обратиться с коллективным иском, но каждое дело всё равно рассматривается индивидуально. С точки зрения юриста я не могу сказать, что объединение может оказать большее воздействие на судей», — заявила Анцелиович RT.

По её словам, если российские клубы не попытаются защитить свои интересы, Евролига не изменит вердикт.

«Единственный шанс побороться за правду — обжаловать его. А шансы на выигрыш есть всегда. Часто в таких ситуациях на первый план выходит вопрос финансов, ведь не у всех есть деньги на судебную тяжбу в Европе», — добавила Анцелиович.

Ранее Анцелиович высказалась о подаче ПБК ЦСКА иска в суд против Евролиги.