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Тарасова — о причинах отстранения российских фигуристов: это самые настоящие санкции

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Заслуженный тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова высказалась о причинах, которыми Международный союз конькобежцев (ISU) обосновал недопуск российских и белорусских спортсменов к соревнованиям под своей эгидой.
Тарасова — о причинах отстранения российских фигуристов: это самые настоящие санкции
  • РИА Новости

«Они выкручиваются, не надо о нас заботиться, мы сами о себе позаботимся», — приводит слова Тарасовой ТАСС.

Она также подчеркнула, что российским спортсменам ничего не угрожает. По её словам, если бы существовала опасность, то этим должны были бы заниматься организаторы соревнований.

«О чём тут говорить? Это самые настоящие санкции», — приводит слова Тарасовой ТАСС.

7 июня ISU продлил отстранение российских спортсменов от участия в международных турнирах. Решение было принято на конгрессе организации в Пхукете.

Ранее в ISU отреагировали на предложение тренера Этери Тутберидзе заморозить рейтинги фигуристов.

 

 

 

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