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Тен Хаг рассказал, как Роналду работает на тренировках в МЮ

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Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг рассказал о положении форварда команды Криштиану Роналду.
Тен Хаг рассказал, как Роналду работает на тренировках в МЮ
  • Gettyimages.ru

«У нас в распоряжении находится топовый нападающий, он здесь, в команде. Я этому очень рад. Роналду работает на тренировках усердно и упорно», — приводит слова тен Хага Manchester Evening News.

Напомним, что 37-летний хавбек сборной Португалии, сославшись на семейные проблемы, пропустил предсезонный тур «Юнайтед» по Таиланду и Австралии.

СМИ сообщали, что агент Роналду обсуждал трансфер футболиста со «Спортингом».

Контракт МЮ с португальцем действует до июня 2023 года.

Ранее сообщалось, что в «Манчестер Юнайтед» проведут внутреннее разбирательство из-за ситуации с уходом Роналду и других игроков со стадиона во время товарищеского матча с «Райо Вальекано».

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