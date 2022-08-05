Тен Хаг рассказал, как Роналду работает на тренировках в МЮ
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«У нас в распоряжении находится топовый нападающий, он здесь, в команде. Я этому очень рад. Роналду работает на тренировках усердно и упорно», — приводит слова тен Хага Manchester Evening News.
Напомним, что 37-летний хавбек сборной Португалии, сославшись на семейные проблемы, пропустил предсезонный тур «Юнайтед» по Таиланду и Австралии.
СМИ сообщали, что агент Роналду обсуждал трансфер футболиста со «Спортингом».
Контракт МЮ с португальцем действует до июня 2023 года.
Ранее сообщалось, что в «Манчестер Юнайтед» проведут внутреннее разбирательство из-за ситуации с уходом Роналду и других игроков со стадиона во время товарищеского матча с «Райо Вальекано».