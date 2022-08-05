Экс-форвард «Спартака» Ларссон стал игроком «Шальке»

Бывший нападающий московского «Спартака» Джордан Ларссон подписал контракт с «Шальке-04».

Шведский футболист заключил контракт с немецким клубом до конца сезона-2024/25, сообщает официальный сайт команды. Отмечается, что форвард выбрал себе седьмой номер.

В апреле 2022 года Ларссон присоединился к шведскому АИКу на правах аренды, а в июне расторг контракт со «Спартаком» по обоюдному согласию, воспользовавшись правилом ФИФА.

За АИК он провёл 11 матчей, в которых забил три мяча и отдал две результативные передачи.

21 июня ФИФА продлила разрешение приостанавливать контракты с российскими клубами для иностранных игроков и тренеров до июня 2023 года.

Ранее президент АИКа Роберт Фальк рассказал, что шведский клуб не связывался со «Спартаком» по поводу трансфера Ларсона.