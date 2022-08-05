военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

Экс-форвард «Спартака» Ларссон стал игроком «Шальке»

Короткая ссылка
Бывший нападающий московского «Спартака» Джордан Ларссон подписал контракт с «Шальке-04».
Экс-форвард «Спартака» Ларссон стал игроком «Шальке»
  • Gettyimages.ru

Шведский футболист заключил контракт с немецким клубом до конца сезона-2024/25, сообщает официальный сайт команды. Отмечается, что форвард выбрал себе седьмой номер.

В апреле 2022 года Ларссон присоединился к шведскому АИКу на правах аренды, а в июне расторг контракт со «Спартаком» по обоюдному согласию, воспользовавшись правилом ФИФА.

За АИК он провёл 11 матчей, в которых забил три мяча и отдал две результативные передачи.

21 июня ФИФА продлила разрешение приостанавливать контракты с российскими клубами для иностранных игроков и тренеров до июня 2023 года.

Ранее президент АИКа Роберт Фальк рассказал, что шведский клуб не связывался со «Спартаком» по поводу трансфера Ларсона.

 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить