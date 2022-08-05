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Агент полузащитника Карзева заявил, что игрок подпишет контракт с «Динамо»

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Агент полузащитника «Маккаби» и сборной Израиля Эдена Карзева Ави Нимни рассказал, что его клиент станет игроком «Динамо».
Агент полузащитника Карзева заявил, что игрок подпишет контракт с «Динамо»
  • Legion-Media

«Эден успешно прошёл медобследование. Сегодня он должен подписать контракт с «Динамо», — цитирует агента «Чемпионат».

В минувшем сезоне футболист провёл за «Маккаби» 24 матча, отметился двумя забитыми мячами и одной голевой передачей. 

Напомним, что 29 мая Сандро Шварц ушёл с поста главного тренера «Динамо». Под его руководством команда завоевала бронзовые медали чемпионата России. В финале Кубка страны бело-голубые уступили столичному «Спартаку» (1:2). Немецкий тренер пришёл в московскую команду в 2020 году. Его заменил Славиша Йоканович.

Ранее тренер «Ариса» Шпилевский рассказал, что мог возглавить московское «Динамо».

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